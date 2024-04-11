**Bayramda Çalışmayanlara Maaş Sürprizi: "Kritik Detay Ortaya Çıktı"**



Ünlü avukat Bilal Yavuz, "tatilde çalışma maaşını al" başlıklı videosuyla çalışanların bilmediği bir detayı ortaya çıkardı. Yavuz, çalışanlara bayram izni günlerinde çalışmadıkları halde maaşlarını alabilecekleri yönünde önemli bir tazminat hakkının olduğunu vurguladı.



Bayram tatili süresince çalışanların, bayramın ilk günü hiç kimsenin rızası olmadığı sürece çalıştırılamayacaklarını belirten Yavuz, "Eğer bayramda işe çağrılırsanız ve çalışmak zorunda bırakılırsanız, haklı sebep göstererek ayrılabilir ve kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Tatil yapmak istiyorsanız, bayramda çalışmak zorunda değilsiniz. Ancak işverenler çalışmamış gibi maaşınızı da ödemek zorundalar. Bayramda size daha sonra izin verelim deme hakları yok" şeklinde konuştu.