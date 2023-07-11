Maaş Zammı Gecikti: Zam Miktarları ve Ödeme Tarihleri Belirsiz!

Son dakika haberine göre memur ve emekli maaşları için Temmuz dönemi zam miktarı netleşmişti. Ancak beklenen genelge henüz yayımlanmadı ve zam ödemelerinin ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.

Buna göre, emekliler bu yılın ikinci yarısından itibaren yüzde 25 oranında zam alacak. Ancak bakanlıktan henüz genelge yayımlanmadığı için ödemelerde gecikmeler yaşanıyor.

Memur maaşlarına yapılan zamla en düşük maaş 22.000 TL seviyesine çıkmıştı. Tüm emekliler ise refah payı dahil yüzde 25 zam almıştı. Ancak genelgenin yayımlanmamış olması nedeniyle ödeme tarihleri belirsizliğini koruyor.

Memur emeklileri için ödeme tarihi olarak 15 Temmuz belirlenmişti, ancak düzenleme yetişmediği için zam farkı ek bordro olarak yansıtılacak.

Ödeme tarihleriyle ilgili aktarılan son bilgilere göre, memur emeklilerine ilk ödeme 15 Temmuz'da yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında maaşlarını alacaklar. SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasına göre belirli günlerde yatacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 17.55 zam almıştı. Bu rakamlara refah payı eklenerek yüzde 25'e tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine ise 7.45 puan refah zammı yapıldı.

Maaş zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili belirsizlik devam ederken, emekliler zam miktarlarını ve ödeme takvimini merakla beklemeye devam ediyor.