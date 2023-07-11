Yalvaç'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ve iki kişi de yaralandı. Kazada, İ.A. yönetimindeki otomobil ile Ergün Kaptan'ın (53) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.Kazanın ardından olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.A. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ergün Kaptan'ın cansız bedeni ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Ergün Kaptan'ın evli ve beş çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.