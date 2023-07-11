Emeklilere Büyük Haber: Maaşa Ek Ödeme ve Nakit Promosyon!

Emeklileri sevindirecek bir haber geldi! Kök maaşı 6.000 TL'nin altında olan emeklilerin zam alamadığı bilinirken, 7.500 TL maaş alan emeklilere ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, ING bankası tarafından sunulan bir kampanya kapsamında, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren emeklilere de nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Emekliler için yapılan son değerlendirmelere göre, kök maaşı 6.000 TL'nin altında olanlar zam alamayacak ve 7.500 TL maaş almaya devam edecekler. Ancak bu emeklilere ek olarak, ING bankasının kampanyası sayesinde ek ödeme yapılacak ve nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak.

Kampanya kapsamında, 3 yıl boyunca emekli maaşını ING bankasından alma taahhüdü veren mevcut ve yeni emeklilere nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon tutarı, emekli maaşının büyüklüğüne göre belirlenecek. Promosyon miktarları şu şekilde açıklandı: Net geliri 3.500 TL'ye kadar olanlar için 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olanlar için ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Kampanya, 13 Mart 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli olacak. Başvurular, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Nakit promosyon ödemeleri, 3 yıl boyunca peşin olarak yapılacak ve taahhüt süresinin başlangıç tarihi olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınacak. Taahhüt süresi içinde gelir/aylık artışı olduğunda ilave promosyon ödemesi yapılmayacak.