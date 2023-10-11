Lezzet Şölenine Davetlisiniz: Çıtır Chicken's Parta Menüsü İle Tanışın!

Isparta'nın en gözde lezzet noktası Çıtır Chicken's Parta, harika lezzetler ve zengin menüsü ile kapılarını açtı! Size lezzet dolu bir yolculuk sunuyoruz - Soslu tavuk, çıtır şiş, köfte porsiyon ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.



Soslu Tavuk Çeşitleri:

Sweet Chili: Tatlı ve hafif acılı chili sosu ile.

Barbekü: Izgara barbekü sosuyla nefis bir uyum.

Köri: Baharatlı köri sevenler için.

Kremalı: Kremalı sosla dengeli bir lezzet şöleni.

Ranch: Yoğurtlu ve baharatlı Ranch sosu sevenler için.

Ve Bununla Sınırlı Değil:

Dağ Kekikli: Taze otların eşsiz aroması ile özel.

Meksika - Extra Acılı: Cesaretinizi sınayın, acı tutkunları için!

Meksika - Soya: Meksika lezzetleri ile doyumsuz bir deneyim.

Chicken Menü İle Tamamlayın:

Chicken Cheese Burger: Tavuklu cheeseburger lezzeti.

Patates Kızartması: Yanında nefis kızarmış patatesler.

Kola: İçinizi serinletecek bir içecek seçeneği.

Diğer Menülerimiz:

Köfte Ekmek: Geleneksel lezzetlerin tadını çıkarın.

Sucuk Ekmek: Klasik damak zevkleri için mükemmel bir seçenek.

Patso: Hızlı ve doyurucu bir atıştırmalık.

Kumru: tutkunlarına özel karışım..

Tavuk Ekmek: Tavuk severler için ideal bir seçenek.

Tavuk İncik: Tavuğun en lezzetli hali, tavuk incik.

Bizi Ziyaret Edin: Pirimehmet Mahallesi, 101. Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Miralay İşhanı No: 49, ISPARTA

Paket Servis İçin İletişim:

Telefon: +90 534 043 92 98 - +90 246 232 56 56





Çıtır Chicken's Parta, sadece lezzetli menüler sunmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı ve güler yüzlü hizmeti ile de tanınır. Enfes tatlarla tanışmak için sizleri bekliyoruz!