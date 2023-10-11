Lezzet Şölenine Davetlisiniz: Çıtır Chicken's Parta Menüsü İle Tanışın!
Isparta'nın en gözde lezzet noktası Çıtır Chicken's Parta, harika lezzetler ve zengin menüsü ile kapılarını açtı! Size lezzet dolu bir yolculuk sunuyoruz - Soslu tavuk, çıtır şiş, köfte porsiyon ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
Soslu Tavuk Çeşitleri:
Isparta'nın en gözde lezzet noktası Çıtır Chicken's Parta, harika lezzetler ve zengin menüsü ile kapılarını açtı! Size lezzet dolu bir yolculuk sunuyoruz - Soslu tavuk, çıtır şiş, köfte porsiyon ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
Soslu Tavuk Çeşitleri:
- Sweet Chili: Tatlı ve hafif acılı chili sosu ile.
- Barbekü: Izgara barbekü sosuyla nefis bir uyum.
- Köri: Baharatlı köri sevenler için.
- Kremalı: Kremalı sosla dengeli bir lezzet şöleni.
- Ranch: Yoğurtlu ve baharatlı Ranch sosu sevenler için.
Ve Bununla Sınırlı Değil:
- Dağ Kekikli: Taze otların eşsiz aroması ile özel.
- Meksika - Extra Acılı: Cesaretinizi sınayın, acı tutkunları için!
- Meksika - Soya: Meksika lezzetleri ile doyumsuz bir deneyim.
Chicken Menü İle Tamamlayın:
- Chicken Cheese Burger: Tavuklu cheeseburger lezzeti.
- Patates Kızartması: Yanında nefis kızarmış patatesler.
- Kola: İçinizi serinletecek bir içecek seçeneği.
Diğer Menülerimiz:
- Köfte Ekmek: Geleneksel lezzetlerin tadını çıkarın.
- Sucuk Ekmek: Klasik damak zevkleri için mükemmel bir seçenek.
- Patso: Hızlı ve doyurucu bir atıştırmalık.
- Kumru: tutkunlarına özel karışım..
- Tavuk Ekmek: Tavuk severler için ideal bir seçenek.
- Tavuk İncik: Tavuğun en lezzetli hali, tavuk incik.
Bizi Ziyaret Edin: Pirimehmet Mahallesi, 101. Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Miralay İşhanı No: 49, ISPARTA
Paket Servis İçin İletişim:
Paket Servis İçin İletişim:
- Telefon: +90 534 043 92 98 - +90 246 232 56 56
Çıtır Chicken's Parta, sadece lezzetli menüler sunmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı ve güler yüzlü hizmeti ile de tanınır. Enfes tatlarla tanışmak için sizleri bekliyoruz!