İktidara seslendi. Bu yaptıklarınızı emeklilerimiz unutmayacak dedi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam, iktidara emekliler ve esnaf üzerinden yüklendi.

Esnafın büyük vergi borçları altında ezildiğini, emeklinin ise 65 yaşından sonra geçimini sağlayabilmesi için çalışmak zorunda kaldığını söyleyen İl Başkanı Büyükçam, iktidar yine yılbaşında zam yapacak ama ne esnaf ne de emekli atlatmaya çalıştığı bu zamanları unutmayacak dedi.



Büyükçam: ''Esnafımız ve emeklimiz bitik durumdadır.

İkisi de emin olun ard arda binen esnaftaki vergi yükü, emekli de zaten geliriyle giderinin orantılı olabilmesinin mümkün olmadığı bir şekilde

tekrar siz 65-70 yaşındaki insanları sokaklarda çöp toplamaya olsun ya da ekstra bir iş aramaya olsun mecbur bırakıyorsunuz.

Kimse bu yaştan sonra normalde biz onlara bakmamız gerekirken,

biz onları başımızın üzerinde taşımamız gerekirken bu yaştan sonra onlara sunduğunuz hayat modeli tekrar çalışmakla mecbur bırakıyorsunuz.

Ve bu bizim içimize acıtıyor. Buradan iktidar mensuplarına bir kez daha sesleniyoruz.

Evet yılbaşında bir zam yapacaksınız, yine seçim yatırımı yapacaksınız, onlara dokunacaksınız ama o gün emeklimiz bu günü unutmayacak.

Emin olun bugün yaşadığı, yaklaşık 6 aydır yaşadığı bu süreci unutmayacaktır.

Bir an evvel tedbir alınması gerekiyor. Yani emeklilerimize bu yapılan reva değil.'' Dedi.













