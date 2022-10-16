BALIKLAR MÜKEMMEL KALİTEDE VE GERÇEKTEN LEZZETLİ

Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık'ta olabilecek en taze ve lezette balık çeşitleri satışa sunulmaktadır.

Çünkü balıklar karaya çıktığı gün limandan doğrudan Isparta'ya gelmektedir. T