Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık'ta olabilecek en taze ve lezette balık çeşitleri satışa sunulmaktadır.
Çünkü balıklar karaya çıktığı gün limandan doğrudan Isparta'ya gelmektedir. Tereddütsüz memnuniyet garantisi ile Kaya Balık tezgahlarında onlarca çeşit süper tazelikte balık bulunmaktadır ve serbest gezen doğal balıklardan oluşmaktadır. %100 deniz mahsulüdür.
KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
- Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
- WhatsApp: 0 530 072 21 80
- Telefon: 0246 220 20 70
''Denizsiz şehrin balıkçısı''