**İslam Memiş: "Parasını Ona Yatıran Bayram Sonrası Köşeyi Dönecek"**



Ünlü ekonomist İslam Memiş, bayram tatili sonrası piyasalarda beklenen yükselişi değerlendirdi. Memiş, dolar karşısındaki yatırım araçlarında satış beklediğini ifade ederken, altın yatırımcılarına umut verdi. ABD verileri, Euro bölgesi faiz kararı ve İran-İsrail gerilimine odaklanacaklarını belirtti. Gerilimlerin piyasalara etkisinin normal olduğunu vurgulayan Memiş, "Açıkta kalmamak en doğru karar. TL bazlı her şey yükselişini sürdürebilir ama dolar bazlı fırsat kollamalı" dedi.