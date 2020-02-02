Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki Şefliği sorumluluk alanında bulunan Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kurt ve hemen yakında bulunun yaban keçileri görülmüştür.Akseki DKMP Şefliği Av Koruma Personeli tarafından bir kurt ve yaban keçileri yan yana görüldü. Kurdun sakin bir şekilde durması, herhangi bir saldırgan davranış sergilememesi ve yaban keçilerinin durumdan ürkmeyip sakinliklerini kaybetmemeleri bu ilginç karede birleşti.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü