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“Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir” Erkan Kandemir Isparta'da konuştu

“Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir” Erkan Kandemir Isparta'da konuştu
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“Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir”
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Isparta İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Isparta’ya gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet toplantının ardından, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesini 31 Mart itibariyle devraldıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Aldığımız görevin sorumluluğunun bilincindeyiz. Bunun ne kadar kutsal bir görev olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler var. Allah’a şükürler olsun ki, 10 aylık bir süre geçmesine rağmen verdiğimiz sözlerin yüzde 80’ine yakınını başlattık, devam ediyoruz, projelerini tamamlamış durumdayız, bitirmiş olduklarımız var. Bu anlamda sizlere, milletvekillerimize, Ankara’dan bizlere destek veren tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Isparta’mızda eksik olan ve biz geldikten sonra fark edilen o kadar çok hizmetler ortaya çıktı ki, vatandaşlarımız bunları bizlere söyleyerek değerlendiriyorlar. Burada en güzel hizmetleri yaparak AK Partimizin ismini bu gönderde devamlı tutmak amacımız. Bu inançla meclis üyelerimizle beraber, tüm ekibimizle, teşkilatımızla beraber Isparta’mızdaki yapılması gereken bütün çalışmaları en güzel şekilde yapıyoruz. Vermiş olduğumuz sözlerin yerine gelmesi vatandaşlarımız tarafından çok olumlu karşılanıyor. Sadece verdiğimiz sözler değil, bunların yeterli olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosunda yazan neler yapmamız gerektiğini aynı şekilde uygulayarak günlerimizi daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Çok şükür başarıyoruz. Sayın başkanım öncelikle vermiş olduğunuz bu desteklere çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Isparta’mızdan çok saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i yürekten tebrik ettiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de, “İnanıyorum ki, sizin enerjiniz, ufkunuz, birikiminiz, meclis üyesi ekibimizde son derece kaliteli arkadaşlarımız. Bu işi bilen, seven arkadaşlarımız. Sizin de sivil toplum tecrübeniz, dünyaya bakışınız, meseleleri değerlendirişiniz ve vizyonunuzun Isparta’mıza çok artı katma değer katacağına yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum, gönülden tebrik ediyorum. 9 ayda yakaladığınız ivme de son derece önemli. İnanıyorum ki, bu 5 senenin sonunda hemşehrilerimiz ‘evet biz doğru adrese, doğru isimlere emanet etmişiz’ diyecekler. Bir kere daha AK Parti’nin  bayrağını burada dalgalandırmaya devam edeceğiz. Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbi. Belki çok mevki, makam önemli, kıymetli ama torunlarımıza kadar bizim isimlerimizi miras olarak bırakacağımız eğer iyi yaparsak hayırla yad edileceğimiz, eksik bırakırsak torunlarımızdan hesap sorulacak esas mevkiler yerel yönetimler, belediye başkanlıkları. Okula giden torununuza 20 sene sonra ‘senin dedenin şöyle bir eseri vardı’ deyip insanlar taltif edebilir, ya da ‘şöyle bir şeyi eksik bırakmıştı’ diyebilirler. O anlamda son derece önemli. Bizde emanet kavramı son derece önemli. İnanıyorum ki, biz arkamızdan bıraktığımız eserlerle hayırla yad edilecekler tarafında olacağız, AK Parti belediye hizmetlerini yapan arkadaşlarımız. Isparta’da da sizin bu manada başarılı işler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Tekrar tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e Teşkilat Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve çok sayıda parti temsilcisi eşlik etti.
 
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