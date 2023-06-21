Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Alınacak Tedbirleri Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince artacak olan yolcu taşımacılığı ve trafik yoğunluğuna karşı tedbirler alacaklarını açıkladı.Bakan Uraloğlu, özellikle fahiş fiyatlı bilet satışının engellenmesi ve yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanların önüne geçilmesinin denetimlerin ana unsurunu oluşturacağını belirtti. Kurban Bayramı tatili boyunca denetimlerin süreceğini ifade eden Uraloğlu, "Bakanlık Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirecekler." şeklinde konuştu.Denetim ekipleri, uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarla karşılaştıklarında idari para cezaları uygulayacak. Cezalar arasında; biletsiz yolcu için 3.584 TL, fahiş fiyatlı bilet satışı için 3.584 TL, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalar için 7.200 TL, zamanında kalkmayan otobüsler için 3.584 TL olarak belirlendi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Kurban Bayramı tatili süresince artacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak tedbirler aldı. Bu kapsamda, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının tatil süresince zorunlu olmadıkça durdurulacağı ve trafiğin etkilenmemesi için önlem alınacağı belirtildi.Bunun yanı sıra, yol durumunda meydana gelebilecek anlık değişikliklerin Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki "Yol Durumu" bölümünden yayınlanacağı ve sürücülerin yolculukları öncesinde bu bilgilere ulaşabilecekleri ifade edildi. Sürücülerin emniyet kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmamaları, hız limitlerine uymaları, cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı faktörlerden kaçınmaları gerektiği vurgulandı.Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınan bu tedbirlerle birlikte Kurban Bayramı tatilindeki yolculuklarda olumsuzlukların en aza indirilmesi hedefleniyor.