Isparta'da Erkek Berberleri, Bayan Kuaförleri ve Güzellik Salonları Bayram Haftası Açık Olacak

Isparta Berberler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, Kurban Bayramı öncesi Isparta'da faaliyet gösteren erkek berberleri, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının hafta boyunca hizmet vereceğini açıkladı.Başkan Demiralay, bayram haftasında erkek kuaförlerinin ve güzellik salonlarının 25 Haziran Pazar günü, bayram sonrası ise 2 Temmuz Pazar günü açık olacağını duyurdu. Ayrıca, normalde tatil günleri olan bayan kuaförlerinin de 27 Haziran Salı günü, yani arife günü hizmet vereceğini belirtti. Bu durumda, erkek berberleri, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının Kurban Bayramı'na kadar her gün açık olacağını vurgulayan Demiralay, erkek ve bayan müşterilerin bayram traşlarını rahatlıkla yaptırabileceklerini ifade etti.Başkan Demiralay, tüm üye meslektaşlarının Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlayarak "Hayırlı Bayramlar" temennisinde bulundu.Kurban Bayramı öncesinde kuaförlerin hizmet vermeye devam etmesiyle birlikte, vatandaşlar bayram öncesinde istedikleri düzenlemeleri yaptırabilecek ve bayrama hazırlıklı bir şekilde girebilecekler.