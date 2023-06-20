Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık İddiasıyla İlgili Önemli Bir Gelişme Hakkında Duyuru Yaptı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar ilinde yaşayan ve araç alım-satım işiyle uğraşan M.Y. isimli şahsın, birlikte iş yaptığı ve güvendiği A.R.Ü. ve İ.T. isimli kişilere Antalya ilinde araç alımında kullanılmak üzere nakit 1.600.000 TL teslim ettiğini duyurdu. Ancak bu parayı almak için yola çıkan A.R.Ü. ve İ.T. şahısların, 16 Haziran 2023 tarihinde saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar-Keçiborlu karayolu İncesu köyü mevkiinde bir kaza yaptıklarını ve yardıma gelen vatandaşların bagajda bulunan parayı çaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, koordineli bir çalışma yürüterek olayın gerçekte bir hırsızlık olayı olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda A.R.Ü. ve İ.T. şahısların aşırı borçlarından dolayı parayı kullanma amacıyla hırsızlık senaryosu uydurdukları belirlendi. Paranın 50.000 TL'si otomobilin zula bölmesinde, kalan 1.550.000 TL ise İ.T. isimli şüphelinin Afyonkarahisar ilindeki evinde bulunarak müşteki M.Y. isimli şahsa teslim edildi. Şahısların, bilerek işlenmediği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmeleri ve suç uydurmaları nedeniyle haklarında yasal işlem başlatıldı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.