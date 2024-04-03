31 Mart Yerel Seçimlerinde Katılım Durumu ve Karşılaştırmalar

2024 Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına gitmeme kararı alanların sayısı, henüz resmi olmayan verilere göre belirlendi. İşte seçimlere ilişkin bazı detaylar:

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde kayıtlı 61 milyon 430 bin 934 seçmenden 48 milyon 256 bin 541'i oy kullanmak için sandık başına gitti.

Toplam kullanılan oyların 46 milyon 46 bin 499'u geçerli olarak kabul edilirken, 2 milyon 210 bin 42'si geçersiz sayıldı.

Bu seçimlerdeki katılım oranı yüzde 78,55 olarak belirlendi.

Son 20 yıl içindeki yerel seçimlerle karşılaştırıldığında:

2004 yılında katılım oranı yüzde 76,25 idi ve oy kullanmayan seçmen sayısı 10 milyonun üzerindeydi.

2009'da katılım oranı yüzde 85,18 idi ve oy kullanmayan seçmen sayısı 7 milyonun üzerindeydi.

2014'te katılım oranı yüzde 88,92 idi ve oy kullanmayan seçmen sayısı 5,6 milyondu.

2019'da katılım oranı yüzde 84,67 idi ve oy kullanmayan seçmen sayısı 8 milyonun üzerindeydi.

2024'te sandığa gitmeyen seçmen sayısı 13 milyon 174 bin 393'e yükselerek, son 20 yıl içindeki yerel seçimlerde en fazla sandığa gitmeme durumu yaşandı.

Bu veriler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin katılım ve oy kullanma durumunu değerlendirmek için önemli bir referans sağlıyor.