Kredi Kartı Asgari Ödeme Bilmecesi Çözüldü: Gerçek Ortaya Çıktı!

İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı ödemelerine ilişkin dolaşımda olan iddialara net bir yanıt verdi.

Milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken iddialara göre, kredi kartı ödemelerinde üç ay boyunca sadece asgari ödeme yapılmasının kartın kapatılmasına neden olabileceği belirtiliyordu. Ancak İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu haberleri yalanladı ve sosyal medyadan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır" ifadelerine yer verilirken, vatandaşlar uyarıldı: Spekülatif açıklamalara itibar etmeyin!

