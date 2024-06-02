​Araç Sahiplerine Bayram Ettirecek HGS İndirimi!

Kampanya son tarihi: 31 Aralık 2024

Yüzde 50 indirim Akbank kredi kartlarıyla yapılacak HGS yüklemelerinde geçerli.

Aylık 250 TL ile sınırlı olacak.

HGS ödemelerinde büyük indirim fırsatı! Akbank'ın yüzde 50 indirim kampanyasıyla araç sahipleri bayram edecek.Bayram ziyaretlerine giderken cebiniz rahat olsun! Akbank'ın HGS indirim kampanyasıyla araç sahipleri büyük bir avantaj elde edecek.Kampanya Detayları:Bu fırsattan yararlanmak için aynı gün içinde HGS yüklemesi yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, indirim aylık 250 TL'yi geçmeyecek şekilde uygulanacak.Araç sahipleri için tasarruf sağlayacak bu kampanyayla ilgili detaylı bilgiye bankanın resmi kanallarından ulaşabilirsiniz.