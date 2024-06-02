​Araç Sahiplerine Bayram Ettirecek HGS İndirimi!

HGS ödemelerinde büyük indirim fırsatı! Akbank'ın yüzde 50 indirim kampanyasıyla araç sahipleri bayram edecek.
Bayram ziyaretlerine giderken cebiniz rahat olsun! Akbank'ın HGS indirim kampanyasıyla araç sahipleri büyük bir avantaj elde edecek.
Kampanya Detayları:
- Kampanya son tarihi: 31 Aralık 2024
- Yüzde 50 indirim Akbank kredi kartlarıyla yapılacak HGS yüklemelerinde geçerli.
- Aylık 250 TL ile sınırlı olacak.
Araç sahipleri için tasarruf sağlayacak bu kampanyayla ilgili detaylı bilgiye bankanın resmi kanallarından ulaşabilirsiniz.