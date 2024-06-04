Antalya Yolunda Yakalanan Firari, Cezaevine Teslim Edildi

01.06.2024 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, halkımızın huzuru ve güvenliği için Antalya istikametinden ilimize giriş noktasında yapılan uygulama sırasında önemli bir başarıya imza atıldı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.S. isimli hükümlü, dikkatli ve özverili çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüz, suç ve suçlularla mücadelesine kesintisiz devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için kararlılıkla sürdürülen bu çalışmalarımız neticesinde, toplumumuzu tehdit eden unsurlar birer birer adalete teslim edilecektir.



