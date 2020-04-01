T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : 59916911-621.99-E.1010515

Konu :Koronavirüs Salgını Kapsamında

Ekmek Satış Tedbirleri

BASIN BÜLTENİ

Koronavirüs Salgını Kapsamında Ekmek Satış Tedbirleri

Ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; İlimizde faaliyet gösteren Ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yeri ve ekmek satış yeri bayisi olan gıda işletmelerinin ekmek satış faaliyetlerinde hijyen tedbirleri hususu kararlarını içeren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen esaslara uygun faaliyet gösterilmesi hususu çok önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

-Ekmek satışında ürünleri tüketicinin direkt temasla satın almaları engellenecektir. -Ekmeğin tüketiciye arzı şu şekillerde olabilecektir. (1-Hazır kapalı ambalajlı olarak, 2-Ağzı açık veya kapatılmış ambalaj içerisinde paketlenerek, 3-Ambalaja konulmamış ekmeğin bulaşı riski olmayan, tüketicinin direkt temasının engellendiği ve hijyen tedbirlerinin alındığı dolap veya tezgahlardan, hijyen tedbirlerini almış olan işletme çalışanı tarafından bizzat ambalaja konularak.)

-Yukarıda belirtilen işletmeler haricinde pazar yeri, manav, kasap vb. gibi yerlerde, sokakta, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışları engellenecektir.

Belirtilen karar ve esaslar gereğinin, ilgili tüm işletmeleri tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.



Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü