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Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan

Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan
ISPARTA
G.Tarihi: 16.04.2020 21:02
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Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan
İngiliz gazetesi Independent, Kanada'da yapılan bir araştırmayı haberleştirdi ve koronavirüs (Kovid-19) salgınını yarasa yiyen sokak köpeklerinin başlattığını iddia etti. İddia, bilim dünyasında tepkiyle karşılandı.

Bilim insanları, Kovid-19'a neden olan koronavirüsün, yarasalardan kaynaklandığını ve başka bir hayvan aracılığıyla insanlara bulaştığına inanıyor. Yılanlar ve pangolinlerin aracılık yaptığı iddia edilen virüsün, insanlara Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarında bulaştığı sıkça dile getirilen iddialar arasında.

YENİ İDDİA SOKAK KÖPEKLERİ
Konu ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yarasa yiyen sokak köpekleri koronavirüs salgınını başlattı. Kanada’nın Ottova Üniversitesi'nin biyoloji bölümünde öğretim üyeliği yapan Xuhua Xia’nın araştırmasına göre yılanlarda ve pangolinlerde tecrit edilen virüs tuşlarıyla SARS-CoV-2 arasındaki ayrışmanın çok fazla olması, bu hayvanların hastalığın yarasalardan insanlara geçişindeki kayıp halka olamayacağı anlamına geliyor. Xuhua Xia’ya göre bugün on binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüsün yarasaları yiyen sokak köpeklerinin bağırsaklarında hızla evrilmiş olabileceğini ileri sürdü.

"KÖPEK SAHİPLERİNİN ENDİŞELENMESİNE GEREK YOK"
Kanada'da yapılan bu araştırmanın bulgularını reddeden pek çok araştırmacı ise köpek sahiplerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirtiyor.

İDDİA, BİLİM DÜNYASINDA TEPKİYLE KARŞILANDI
Xia’nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cambridge Üniversitesi Profesörü James Wood "Bu araştırmayı yapan kişi eldeki veriler ile nasıl böyle bir sonuca ulaşabilmiş gerçekten şaşkınlık verici" dedi.
Wood, koronavirüsün sokak köpekleri üzerinden evrim geçirdiğini destekleyen herhangi bir bilimsel bulgunun bulunmadığı bilgisinin de altını çizdi.

KAYNAK: NTV

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