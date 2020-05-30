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KONAKLAMA VE YEME-İÇME TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ

KONAKLAMA VE YEME-İÇME TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ
ISPARTA
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KONAKLAMA VE YEME-İÇME TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ
Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.
Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir.
Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte faaliyete geçecek olan müstakil yeme-içme tesislerinde alınacak önlemler ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020/6 ve 2020/8 Genelgeleri yayınlanmıştır.
Yayınlanan Genelgelerde misafir kabulü, genel kullanım alanlarının düzenlenmesi, personelin eğitimi ve hijyeni ile genel temizlik ve bakım konuları ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Buna göre;
Misafir kabulünde COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme yapılır, konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapar.
Misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanır. Yemek salonları, toplantı salonu, pasta solonu, çok amaçlı salon, konferans salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, oyun salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınır, işaretlemeler yapılır ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmez.
Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.
Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanır.
Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu sağlanır.
Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, odalarda yer alan su ısıtıcıları, gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık dezenfektanla temizliği yapılır ve izlenebilirlik kayıtları tutulur.
Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanır.
Bunun yanında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Sağlıklı Turizm Belgelendirme programı geliştirilmiştir. Türkiye’nin Sağlıklı Turizm Belgelendirme programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımlıyor. Zorunlu olmayan, isteğe bağlı bu belgelendirmeyi başvurmak isteyen tesis işletmeleri; yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecektir.
Genelgelere ve Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı bilgilerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz WEB sayfası duyurular bölümünden ayrıca aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
https://www.ktb.gov.tr/…/konaklamatesislerindekontrollu-nor…
https://www.ktb.gov.tr/…/yeme-icme-tesislerinde-kontrollu-n…
https://www.tga.gov.tr/
Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen telefon numaralarından da bilgi edinebilirsiniz:
0 246 232 57 71 – 0 246 223 27 98 (dahili 114, 148, 149)
ISPARTA VALİLİĞİ
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
 
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