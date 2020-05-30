Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de görülen corona virüsü ile birlikte faaliyetlerine bir süre ara verilen restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri gibi yerler 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlayacak.Normalleşme süreci dâhilinde alınan bu karar sonrasında Isparta’da Kafeler Bölgesi olarak bilinen alanda temizlik çalışmalarına hız verildi.Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kafeler Bölgesinde bol dezenfektanlı su ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında gece yarısından itibaren, sabahın ilk ışıklarına kadar başta şehrin merkezinde bulunan Kafeler Bölgesi olmak üzere Isparta’da kafelerin ağırlıklı olduğu bölgelerde bol dezenfektanlı su ile dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Yollar, kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda şehrin her bir noktasında vatandaşların ortak kullanım alanlarında, işhanlarında, mahallelerde, sokaklarda, sağlık merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde, otobüs duraklarında, halk otobüslerinde, otogar, tuvaletler, çeşmeler, çöp bidonları gibi noktalarda da dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor.