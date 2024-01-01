Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Yeni Yıl Mesajında Halkını Kutladı

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm Eğirdir’lilerin yeni yılını kutladı. Başkan GÖK, mesajında umut dolu ifadelerle 2024 yılını karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Veli GÖK, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevinçlerini ve üzüntülerini hep birlikte paylaştığımız 2023 yılını geride bırakarak, yeni umutlar ve daha aydınlık bir gelecek dileğiyle 2024 yılına giriyoruz. Ülkemiz için büyük zorluklarla mücadele ettiğimiz 2023 yılı, Eğirdir için de gücünü dayanışmadan alan bir yıl oldu. Bir yandan ilçe sorunlarına çözüm üretirken; diğer yandan ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle de ilçemizde dayanışma örneğini elbirliğiyle sergiledik.”

Başkan, yeni yılda da kalkınmaya duyarlı belediyecilik vizyonlarıyla, Eğirdir’in potansiyelini, halkın yaşam kalitesini ve kültürel zenginliklerini artırmak için planlanan kapsayıcı projelerle var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. “2024 yılı Eğirdir’imizi daha da ileriye taşıma yılı olacaktır” ifadesini kullanan Başkan GÖK, mesajını şu cümlelerle tamamladı: “2024 yılının dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tüm kalbimle diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum.”