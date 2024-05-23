Tek Tıkla İhbar Dönemi Başladı! Maliyenin Eline Düşen Kurtulamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Artık vatandaşlar, vergi usulsüzlükleri ve kayıt dışı ekonomiyle ilgili ihbarlarını tek tıkla yapabilecek. Bu kapsamda sosyal medya platformaları ve çeşitli dijital kanallar devreye sokuldu.

Sosyal Medya Üzerinden İhbar Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla sosyal medya platformalarını kullanıma açtı. Artık vatandaşlar, Whatsapp, Instagram ve X gibi sosyal medya platformları üzerinden ihbarda bulunabilecekler. Bakanlık, bu kanallar aracılığıyla alınan şikayetleri değerlendirecek.

Yeni İhbar Kanalları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, dijital.gib.gov.tr, GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi'nin yanı sıra yeni ihbar hatlarını da duyurdu:

BİP Vergi İhbarı Servisi : Vatandaşlar, BİP uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilecek.

: Vatandaşlar, BİP uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilecek. X ve Instagram İhbar Hesapları : gibihbar kullanıcı adıyla, DM-Direkt Mesaj yolu ile ihbar yapılabilecek.

: gibihbar kullanıcı adıyla, DM-Direkt Mesaj yolu ile ihbar yapılabilecek. WhatsApp İhbar Hattı: 0 552 189 0 189 numarası üzerinden ihbarlar alınacak.

İhbar Edilebilecek Konular

Gelir Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihbarda bulunabileceği konuları da tek tek duyurdu:

Düşük KDV uygulanması

IBAN ya da PTT çeki ile ödeme istenmesi

İşletmenin fiş ya da fatura kesmemesi

İşletmenin başka bir işletmeye ait POS makinesi kullanması

İşletmenin mükellef kaydının bulunmaması

Sahte ya da yanıltıcı belge düzenlenmesi

İşletmenin personel ücretini elden ödemesi

Kira geliri beyannamesinin yanlış verilmesi

Tapu harcının eksik ödenmesi

Kaçak ürün satışının görülmesi

Vatandaşların Katkısı Önemli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vatandaşların desteğini önemsiyor. Bu nedenle, yeni ihbar kanallarıyla vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri sağlanacak. Bu adım, vergi usulsüzlüklerinin önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Yeni dönemde, ihbarlar daha hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve vergi usulsüzlüklerine karşı daha etkin bir mücadele yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların bu süreçte aktif rol almalarını ve gördükleri usulsüzlükleri çekinmeden bildirmelerini istiyor.