İller Arası Taekwondo Zafer Şampiyonası Eğirdir'de Gerçekleşti

263 Sporcu Ter Döktü, Dereceye Girenler Madalyalarını Aldı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen Iller Arası Zafer Şampiyonası, Eğirdir'de büyük bir heyecan ve katılımla gerçekleşti. 13 ilin 28 kulübünden 263 sporcu, 2 gün süren şampiyonada derece elde etmek için ter döktü.

Derece Alan Sporculara Madalyalarını Protokol Takdim Etti

Dereceye giren sporculara ödülleri, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK ve diğer protokol üyeleri tarafından düzenlenen törende takdim edildi. 263 sporcunun yoğun çaba ve gayretlerinin sonucunda elde ettikleri başarılar, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlik Seremonisi ve Konuşmalar

Dün akşam saat 19.00'da tüm kulüplerin ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen seremoni programında konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, sporun ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise Eğirdir'in böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrencilerin ve ailelerinin ciddi bir emek sarf ettiğini vurguladı.

Geceye Yoğun Katılım

Gece boyunca süren müsabakalara Isparta Valiliği, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, gençlik spor ilçe müdürü, milli eğitim müdürü, muhtarlar ve birçok sporsever katıldı.

Minikler İl Seçmeleri de Gerçekleştirildi

Müsabakaların sonunda minikler il seçmeleri de gerçekleşti. Etkinlik boyunca sporun ve rekabetin yanı sıra dayanışma ve dostluk duygularının da ön plana çıktığı görüldü.