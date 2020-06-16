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​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor

​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
ISPARTA
G.Tarihi: 16.06.2020 00:26
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Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi
çevresindeki sokaklarda yenileniyor
 
Isparta Belediyesi Kaymakkapı Meydanı düzenlemesinde sona yaklaşırken, Kültür Sitesi bölgesinde bulunan üç sokakta da çalışma başlattı. Başkan Başdeğirmen, bu bölgede iş yapan esnaf ile bir araya geldi. Esnaf yapılacak çalışmalar esnasında yaşanabilecek zorluklara ilişkin, “Bizler her türlü fedakarlığı yapacağız. Allah sizden razı olsun, kolaylıklar versin, istişare ile yapılan her işte bereket, hayır ve huzur vardır” diyerek Başdeğirmen’e teşekkür etti.
 
Isparta Belediyesi 5500 metrekarelik alanı kapsayan Kaymakkapı Meydanında düzenleme çalışmalarında sona yaklaşırken, meydan ile birlikte sinemanın bulunduğu arka sokaklar ve Kültür Sitesine bağlı sokaklarda da çalışma başlattı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehri daha modern bir hale getirmek amacıyla başlattığı projeler bir bir hayata geçiyor. Kaymakkapı Meydanında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Meydanda yürüyüş yolları oluşturuldu. Oturma gruplarının bulunacağı alan modern aydınlatmalara kavuşacak.
Meydanda ayrıca 63 metre uzunluğunda modern kapalı otobüs durağı yapılıyor. Durağın dış cephe kaplamaları devam ederken, durağın hemen arkasında seyyar olarak satış yapan esnafa sabit yerde iş yapma imkanı sağlanacak.
Meydanda ve yeni çalışmaların başladığı sokaklarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada bulunan esnaf ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Esnaf kendi sokaklarında da başlatılacak olan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyetlerini ifade ederken, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı ile birlikte Kültür Sitesi çevresinde bulunan üç sokağında düzenleneceğini söyledi. Esnafların yapılacak çalışmalar dolayısıyla birkaç gün zorluk çekebileceğini aktaran Başdeğirmen, “Esnafımızdan yapacağımız çalışmalarımızdan dolayı sabırlı olmalarını bekliyoruz. Çalışmalarımızı 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Buraları ışıklandıracağız, akşamları da bu sokaklarımızda ticaret yapma imkanı olacak. Buradaki çalışma sürecince işlerinizde aksama olabilir. Bunları bilmenizi istiyoruz” dedi.  
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar öncesinde buluştuğu esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu, esnafın istek ve görüşlerini aldı. Başkan Başdeğirmen, “Kaymakkapı meydanında bir değişiklik yaptık. Bununla birlikte Kültür Sinemasının bulunduğu ara sokakta da yenileme gerçekleştirdik. Esnaf arkadaşlarımız Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda da bir düzenleme yapılmasını istedi. Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarımızda da düzenleme yapmak istiyoruz. Fikrinize ve isteklerinize açığız. Çalışmalar 10-12 günlük bir süreç alacak, sizler ‘şimdi iş zamanı, daha sonra yapın’ derseniz kasım ayından sonra yapacağız. ‘Başlamışken, bizim buralarda yapılsın’ derseniz kısa sürede yapıp, çıkacağız. Üst sokağımızdaki esnafımız ‘bizim sokağımız yapılsın’ dediler. Kaldırımların tamamını kaldırıyoruz, tek tipe döndüreceğiz. Sokağınızı 24 saat ticaret yapılabilecek hale getireceğiz. Esnafımız gece burada işyerini açsın istiyoruz. Vatandaşlarımız buradaki işyerlerimizden alış veriş yapsın. Burası bir cazibe merkezi olsun. Gece aydınlatması, çiçeklendirmesiyle burayı farklı bir havaya sokmak istiyoruz. Yapılsın derseniz, ilerleyen süreçte ileri bölüme geçeceğiz. Bu işlerimizi esnafımıza sorarak, istişare ederek yapıyoruz. Toplumu ilgilendiren konularda, kimseye sormadan ‘biz yaptık oldu’ demiyoruz, danışarak yapıyoruz” dedi.
Yapılacak çalışmalardan dolayı yaşanabilecek zorluklara katlanacaklarını söyleyen esnaf da, “Bizler her türlü fedakarlığı yapacağız. Allah sizden razı olsun, kolaylıklar versin. Teşekkür ediyoruz” dedi.
‘Başkanım çok güzel işler yapacağına inanıyoruz’ diyen esnafta çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi. Bölgede 20 yıldan buyana esnaflık yaptığını söyleyen Selahattin Çetinkaya da, ömründe ilk defa bir belediye başkanının esnafa değer vererek, dikkate aldığını söyledi. Çetinkaya, “Fikirlerimizi özgürce arz etmemizi sağladığı için Şükrü Başkanıma teşekkür ediyorum. İstişare ile yapılan her işte bereket, hayır ve huzur vardır. Şehirleri güzelleştirmek, şehirlerin güzelliği belediye başkanlarının kalbinin yansımasıdır. 20 yıllık esnaflık hayatımda bir belediye başkanının gelip ‘arkadaşlar nasıl yapalım. Yapalım mı, yapmayalım mı?’ demesi bizler için önemli. Çok mutluyum, huzurluyum. İşyerim 3, 5 gün daha hiç açılmasa yapılan güzellikleri görünce çok gururlandım. Teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in incelemelerine eşlik eden Pirimehmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayram Kısadere de yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Muhtar Kısadere, “Yapılacak çalışmalar esnafımıza sorularak bire bir geliştiriliyor. Yapılan çalışmalardan şahsım ve tüm Isparta’mız memnun. Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.
 
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