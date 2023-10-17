Karınca Zihinsel Engelliler Derneği Kermesi İçin Tarih Belli Oldu

Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği tarafından düzenlenen geleneksel gıda kermesi bu yıl da Iyaşpark altındaki Saat Kulesi önünde gerçekleştirilecek. Kermesi ziyaret edenler, ev yapımı ürünlerden alırken, elde edilen gelir zihinsel engelli bireylerin eğitim ve ihtiyaçlarına destek olacak.

Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği, zihinsel engelli bireylerin eğitimine katkıda bulunmak ve istihdam sağlamak amacıyla yıllardır kermesler düzenliyor. Bu yılki kermes, 18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kermes, ev yapımı ürünlerin yanı sıra giysi çeşitlerini de içerecek. Yaprak sarması, sıcak pişi, ev yapımı pastalar, tatlılar, takılar ve organik oyuncaklar gibi birçok ürün kermeste ziyaretçilere sunulacak.

Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, bu tür etkinliklerin, zihinsel engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlamak için düzenlendiğini belirtti. Kermes gelirinin derneklerinde eğitim gören zihinsel engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

Yüceer, kermese halkın ve öğrencilerin büyük ilgi göstermesini beklediklerini ifade ederek, elde edilen gelirin önemli olduğunu ve zihinsel engellilerin daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerine yardımcı olacağını dile getirdi.