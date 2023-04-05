Kamu İşçilerine Yönelik Yeni Reformlar Açıklandı: Taşeron İşçiliği Son Buluyor, Kadro ve Kıdem Garantisi Veriliyor



Habere göre Türkiye'de hükümet, iş güvenliği, istihdam ve kıdem garantisi vererek kamu çalışanlarının istihdam statüsünde reform yapmak için yeni adımlar atacak. Devlet, kamu kurumlarında iş güvencesi ve kıdem açısından sorun yaratan taşeron işçiliğe son verecek. Reformun bir parçası olarak, hükümet 100.000 ek taşeron işçiyi işe alacak ve geçici işçiler yalnızca temel olmayan görevlerde istihdam edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme, iş hukuku, sendikalar hukuku da dahil olmak üzere istihdamın yasal çerçevesinde kapsamlı bir reformun gerekli olduğunu duyurdu. Ayrıca devlet, kamu kurumlarındaki taşeron işçi sorununa çözüm üretecek ve temel bayındırlık işlerinin kamu çalışanları tarafından yapılmasını sağlayacaktır. Son olarak, kamu çalışanı sözleşmeleri taban ücret artışı, sosyal yardım ücretinin eklenmesi ve taşeron işçilerin dahil edilmesini içerecektir. Geçici işçilerin sözleşmeleri de kıdem haklarıyla birlikte 12 aya uzatılacak ve taşeron işçiler kendi istekleriyle emekli olabilecek.

