Sosyal medya platformu OK (Ortaya Karışık) tarafından yapılan bir sokak röportajı, seçim anketi kapsamında Isparta'ya yapıldı. Bir anketçi, sokakta vatandaşlara mikrofonu uzatarak "Erdoğan mı?, Kılıçdaroğlu mu?, Muharrem İnce mi?" sorularını yöneltti. Bu sorular, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutan üç siyasi liderin isimlerini içeriyordu.Anketçi, Isparta'da birçok farklı kişiyle görüşerek seçim anketi yapmaya çalıştı. Sokaktaki insanlar, hangi siyasi liderin tercih edileceği konusunda farklı görüşler ifade etti. Kimi vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine olan güvenlerini dile getirdi, bazıları ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirtti. Diğerleri ise Muharrem İnce'nin liderliğine inandıklarını ifade etti.Anketçinin yönelttiği sorular, vatandaşların Türkiye'nin siyasi geleceği hakkındaki düşüncelerini yansıtması açısından önemliydi. Sokaktaki insanların farklı görüşleri, Türkiye'nin siyasi atmosferi hakkında bir fikir sahibi olmamıza yardımcı olabilir.Bu tür anketler, seçimlerin sonucunu tahmin etmek için kullanılan bir araçtır. Siyasi liderlerin popülerliği ve seçmenlerin tercihleri hakkında bilgi sağlar ve bir sonraki seçimde ne bekleyebileceğimizi tahmin etmemize yardımcı olur.Koray Hoca'nın cevabı ne oldu peki?