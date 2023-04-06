Isparta Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Genç Çiftçi Desteği ile Arıcılıkta Başarı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçi desteği hayatları değiştirmeye devam ediyor. Isparta'da Genç Çiftçi Projesi'nin desteğiyle arıcılığa başlayan Mehmet Gürdal, ürettiği bal ve poleni satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kırsal kesimdeki genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlattığı projeden aldığı destekle Gönen ilçesine bağlı Baladız köyünde 10 kovanla arıcılık yapmaya başlayan Gürdal, 5 yılda kovan sayısını 200'e çıkardı. yıl. İlimiz coğrafi yapısı, konumu, zengin bitki florası, lavanta ve gül yetiştiriciliğinin yoğun olması nedeniyle arıcılık açısından oldukça önemlidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılar Birliği'nin koordineli çalışmaları sayesinde ilimizde arıcılık ve bal üretimi her geçen gün artarak devam ediyor. 2022 yılında 543 işletmede 37.221 aktif kovandan 368 ton bal üretildi. 2022 yılında toplam 956.730 Türk Lirası destek ödemesi yapılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılık kursları açarak 780 kişiye Arıcılık Sertifikası verdi.Eyüp ADIGÜZEL İl Müdürü