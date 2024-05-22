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Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı

Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı
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Kalp Ritim Bozukluğuna Sahip Olanlar Dikkat! Uzmanından Tedavisine İlişkin Kritik Uyarı

Kalp ritim bozuklukları, hem sağlıklı bireylerde hem de kalp hastalığı olan kişilerde görülebilen durumlardır. Bu durum, kalbin normalden daha hızlı, yavaş veya düzensiz atması şeklinde ortaya çıkabilir ve çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Kalp atışlarının bu anormal ritmi, hafif çarpıntılardan ciddi bayılma vakalarına kadar değişen belirtilere yol açabilir. Ritim bozuklukları, taşikardi olarak bilinen hızlı atışlar, bradikardi olarak adlandırılan yavaş atışlar ve düzensiz atışlar şeklinde sınıflandırılabilir. Bazı ritim bozuklukları zararsızken, diğerleri ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir. Kalp yeterli kanı pompalayamadığında, nefes darlığı, baygınlık ve bazen ani ölüm gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Ancak, ritim bozuklukları genellikle etkili tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen sağlık sorunlarıdır. Bu tedaviler, kalbin atış düzenini normale döndürmeyi ve potansiyel komplikasyonları önlemeyi amaçlar.
 

Nedenleri

Aritmi vakaları, sadece kalp rahatsızlıkları bulunan bireylerde değil, sağlıklı kalpli kişilerde de meydana gelebilmektedir. Ritim bozukluklarının doğasını ve olası altta yatan yapısal kalp hastalıklarının varlığını belirlemek zorunludur. Aritmiler, anemi, tiroid fonksiyon bozuklukları ve bazı hormonal veya bağ dokusu hastalıkları gibi kalp dışı sistemik rahatsızlıkların bir belirtisi olabilir.
Birçok hasta, ritim bozukluğu belirtilerinin farkında olmadan yaşamını sürdürüyor. Aritmi, genellikle rutin sağlık kontrolleri veya farklı bir sağlık sorunu için yapılan elektrokardiyografi (EKG) testleri sırasında tesadüfen keşfediliyor. Öte yandan, bazı hastalar çarpıntı, düzensiz kalp atışları, kalbin durma hissi, göğüste çırpınan bir kuş gibi hissetme, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirgin şikayetlerle doktora başvuruyor. Bu semptomlar, potansiyel olarak ciddi bir sağlık sorununun işaretleri olabilir ve derhal tıbbi değerlendirme gerektirir.

Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman: “Yaşanan Tüm Kalp Ritim Bozuklukları Tedavi Edilebilir”

Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman, Koru Ankara Hastanesi Kalp Merkezi'nin kurucusu olarak, kalp ritim bozuklukları ve bunların tedavi yöntemleri üzerine önemli bilgiler paylaştı. İnsan hayatını doğrudan etkileyebilen bu sağlık sorunlarına dair farkındalığı artırmak amacıyla yapılan açıklamada, çeşitli tedavi seçeneklerinin yanı sıra, bu rahatsızlıkların erken teşhisinin önemi vurgulandı. Prof. Dr. Kocaman, bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve kalp sağlığının korunması için gerekli adımların atılmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Kocaman, yaşanan tüm ritim bozukluklarının tedavi edilebilir olduğunu belirterek, “Çok az oranda çeşitli algoritmalar ve tedavilere rağmen tamamen tedavi edilemeyen durumlar da mevcuttur. Hem medikal ilaç tedavileri var hem de bu tedavinin tamamen ortadan kaldırıldığı iki ve üç boyutlu tedavilerimiz de var. Bunlarda kişi tamamen ritim bozukluğundan kurtulmuş olur" dedi.
 

Nasıl Teşhis Edilir?

Elektrokardiyografi (EKG), kalp şikayetleri belirgin ve sürekli olduğunda önemli bir tanı aracı olarak öne çıkıyor. Şikayetlerin geçici olması durumunda ise, ritim bozukluklarını saptamak amacıyla uzun süreli EKG kaydı gerekebilir. Sık rastlanan şikayetler için Holter monitörü gibi sürekli izleme yöntemleri tercih edilirken, daha seyrek görülen durumlarda olay kaydedici cihazlar kullanılıyor. Aritmi tespiti için yapılan efor testi, ekokardiyografi ve koroner anjiyografi gibi yöntemler, esas olarak eşlik eden kalp hastalıklarını ekarte etmeye yarıyor.
Efor testi, özellikle fiziksel aktivite ile tetiklenen aritmilerin belirlenmesinde yardımcı olabiliyor. Bazı durumlarda, geleneksel yöntemlerle saptanamayan aritmiler için elektrofizyolojik çalışma yapılması gerekebiliyor; bu işlem sırasında, özel kateterler vasıtasıyla kalbin elektriksel aktivitesi kaydedilerek, aritmilerin tetiklenmesi amaçlanıyor.

Aritmi Nasıl Tedavi Edilir?

Aritmi, kalp atışlarının normal ritmini kaybettiği bir durum olarak tanımlanır ve çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, elektriksel tedavi yöntemleri ve cerrahi müdahaleler bulunmaktadır.
Öncelikle, aritminin altında yatan nedenin belirlenmesi ve gerekirse bu nedenin tedavisi önemlidir. İlaç tedavisi, genellikle ritmi düzenlemek veya kalp atış hızını kontrol altına almak için kullanılır.
Elektriksel tedaviler, anormal ritmi düzelten şoklar uygulayarak veya kalp pili gibi cihazlarla kalbin elektriksel sistemini düzenleyebilir. Cerrahi müdahaleler ise, aritmiye neden olan dokuları izole etmek veya kalp pili ve ICD (implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör) gibi cihazları yerleştirmek için gerçekleştirilebilir. Aritmi tedavisindeki bu yöntemler, hastanın durumuna ve aritminin türüne göre özelleştirilir.
Kalp ritim bozuklukları hakkında farkındalık artırmak ve doğru tedavi yöntemleri ile sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Bu nedenle, belirtiler yaşandığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak büyük önem taşımaktadır.
 
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