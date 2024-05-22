Sahipsiz Köpekler Uyutulacak! Tasarı Meclis'e Geldi, Hayvanseverler Ayakta AK Parti, sahipsiz köpeklerin uyutulmasına yönelik bir yasa teklifini Meclis'e getiriyor. Tasarıya göre sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından sahiplendirilmek üzere ilana konulacak ve 30 gün içinde sahip bulamayan köpekler uyutulacak. Bu teklif, hayvanseverler arasında büyük tepki topladı ve sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifinin Meclis'in kapanmasından önce yasalaşması bekleniyor. Yasa Teklifinin Detayları AK Parti'nin hazırladığı tasarı, İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde sokak hayvanlarına uygulanan uyutma yöntemi ile bu hayvanların popülasyonlarını kontrol altına almayı amaçlıyor. Tasarıyı savunan AK Partililer, sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışın toplum sağlığını tehdit eder hale geldiğini öne sürdü.

Uyutma Yönteminin İşleyişi Tasarı yasallaşırsa, belediyeler kapasiteleri kadar sokak köpeğini toplayacak ve fotoğraflarını çekerek oluşturulan internet sitesine koyacak. Köpeklerin site üzerinden sahip bulması beklenecek. İşleyiş şu şekilde olacak:

30 Günlük Süre: 30 gün içinde sahip bulamayan köpekler uyutulacak.

30 gün içinde sahip bulamayan köpekler uyutulacak. Çip Takibi: Sahip bulan köpekler çip takılarak takip edilecek.

Sahip bulan köpekler çip takılarak takip edilecek. Uyutma: Sahiplenilmeyen köpekler iğneleme yöntemi ile uyutularak ortadan kaldırılacak.

Sahiplenilmeyen köpekler iğneleme yöntemi ile uyutularak ortadan kaldırılacak. Devamlılık: Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden boşalan yerlere yeni sokak köpekleri getirilerek aynı işlemler tekrarlanacak.

Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden boşalan yerlere yeni sokak köpekleri getirilerek aynı işlemler tekrarlanacak. Kapsam: Sistem tüm kent ve ilçelerde işletilecek.