CHP Isparta İl Başkanı Emeklilerin Hali İçin Hükümeti Eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, emekli maaşları ve hayat pahalılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Şenol, düşük emekli maaşlarının geçim sıkıntısına yol açtığını belirterek hükümeti eleştirdi.

En düşük emekli maaşının 7.500 lira olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Şenol, bu miktarın Isparta gibi bir şehirde ailelerin ev kira masraflarını karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca Şenol, hayat pahalılığının artışına vurgu yaparak geçen yıl 100 lira ile pazara gidilen alışverişin, bugün 1000 lira ile dahi yapılamayacak hale geldiğini dile getirdi.

Vedat Şenol, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak hükümetin emekli maaşlarını artırması ve ailelere destek olması gerektiğini savundu. Ayrıca, eğitim masraflarının artması ve hükümetin bu konudaki katkılarının azalması hakkında da eleştirilerde bulundu.

CHP Isparta İl Örgütü ve İlçe Örgütleri olarak bu konuları gündemlerinde tutmaya devam edeceklerini ifade eden İl Başkanı Vedat Şenol, emekli maaşlarının ve hayat pahalılığının emeklileri ve aileleri zorladığını vurgulayarak hükümeti bu konuda daha fazla adım atmaya çağırdı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, emekli maaşları ve hayat pahalılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Şenol, düşük emekli maaşlarının geçim sıkıntısına yol açtığını belirterek hükümeti eleştirdi.En düşük emekli maaşının 7.500 lira olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Şenol, bu miktarın Isparta gibi bir şehirde ailelerin ev kira masraflarını karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca Şenol, hayat pahalılığının artışına vurgu yaparak geçen yıl 100 lira ile pazara gidilen alışverişin, bugün 1000 lira ile dahi yapılamayacak hale geldiğini dile getirdi.Vedat Şenol, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak hükümetin emekli maaşlarını artırması ve ailelere destek olması gerektiğini savundu. Ayrıca, eğitim masraflarının artması ve hükümetin bu konudaki katkılarının azalması hakkında da eleştirilerde bulundu.CHP Isparta İl Örgütü ve İlçe Örgütleri olarak bu konuları gündemlerinde tutmaya devam edeceklerini ifade eden İl Başkanı Vedat Şenol, emekli maaşlarının ve hayat pahalılığının emeklileri ve aileleri zorladığını vurgulayarak hükümeti bu konuda daha fazla adım atmaya çağırdı.



















Gündeminde emekli, hedefinde yine iktidar vardı.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, hayat pahalılığı ve emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.En düşük emekli maaşı olan 7.500 lira üzerinden iktidara eleştiren İl Başkanı Şenol,hani sosyal devlet vardı, geçen yıl 100 lirayla pazara giden bir aile, bugün 1000 lirayla o harcı göremiyor dedi.İl Başkanı Vedat Şenol: ''7.500 lira emekli maaşıyla inanın bir ev kirası, yani Isparta'da.Yazık, bu insanlar ne yiyip ne içecekler, çoluğuna çocuğuna nasıl bakacaklar,eğitimi nasıl verecekler, pazara nasıl çıkacaklar.100 lirayla geçen sene pazara giden bir aile, bugün 1000 lirayla o harcı göremiyor.Bu çok önemli bence.Hani sosyal devlet vardı, hani eğitim masraflarını hükümet karşılıyordu bakanlık,bunların hepsi bitti.Bunları tekrar dile getiriyoruz.Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta İl Örgütü ve İlçe Örgütlerifaaliyetlerini sürdürecek.'' Diye kon uştu.