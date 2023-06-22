Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) BAİB'e İade-i Ziyarette Bulundu

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ITSO YÖNETİM KURULU TOPLANTISI BAİB'DE YAPILDI

Isparta ve Batı Akdeniz Kentlerinin Ekonomik İşbirliği Görüşüldü, Tren Yolu ve İhracat Konuları Öne ÇıktıITSO Yönetimi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Metin Çelik liderliğinde BAİB'e iade-i ziyarette bulundu. Toplantıda, Isparta ve Batı Akdeniz kentlerinin ekonomik durumu ve ihracatı ele alındı. Çelik, bölgenin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, tren yolunun önemine değindi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu ise tren yolunun bölgeye katkı sağlayacağını belirtti. İki kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilecek projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretin ardından ITSO Yönetimi, BAİB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda toplantı düzenledi. Bu buluşmanın, bölge ekonomisine ve ihracata katkı sağlayacak kararlar alınmasını hedeflendi.ITSO Yönetiminden BAİB’e iade-i ziyaret Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede, Şakir Uygun, Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader ve ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. ITSO heyetini, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Şahlan ve Ahmet Tekin ağırladı. Ziyaret esnasında Isparta'nın yanı sıra Batı Akdeniz kentleri ekonomisinin ve ihracatının son durumu, ITSO ve BAİB'in gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüşmeler yapıldı. Yapılacak çalışmalarda Isparta, Antalya ve Burdur’un ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen ITSO Başkanı Metin Çelik, hem Dereboğazı hem de tren yolu konusunu gündeme taşıdı. Başkan Çelik, “Batı Akdeniz illerini ortak ele alıp, ortak hareket etmeliyiz. Bugün tren Burdur’dan mı geçsin, Isparta’dan mı? diye tartışıyoruz. Devletimiz için maliyet bakımından makul olan neyse o projeyi hayata geçirelim. Tren yolu hem yolcu hem de yük taşımacılığı bakımından çok büyük önem taşıyor.Aynı zamanda Isparta-Antalya Dereboğazı Yolu da artık yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Bölgeyi geliştirebilmemiz için bu sorunları çözmemiz gerekiyor.” dedi. Tren yolunun bölgeye çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, “Tren yolu Antalya, Isparta ve Burdur’un 100 yıllık bir beklentisi. Batı Akdeniz olarak tren yolunu tartışalım, makulü neyse onu konuşalım. Bugün Antalya Limanı’ndaki fiyatların İzmir ve Mersin Limanlarına göre yüksek olması ve yeterli sayıda gemi olmaması, bununla beraber limanın işlevselliğinin düşük olması sebebiyle ihracatta sorunlar yaşıyoruz. Eğer demiryolu problemini çözebilirsek, ithal edilen ürünleri de Antalya Limanı’ndan dağıtabiliriz. Yük treniyle bölgemizin ihracatını 2-3 kat artırabiliriz. Yine değişik çalışmalarla buradaki turistleri Isparta ve Afyon illerine taşıyabilir, günübirlik programlar yapabiliriz. Böylelikle diğer illerimizin turizmine de katkıda bulunmuş oluruz. Tüm bunları el birliğiyle yapmalıyız.” diye konuştu. Çavuşoğlu, Isparta’nın ihracatını artırmak için hayata geçirilen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan projeler hakkında da bilgi verdi ve iki kurumun işbirliği ile hayata geçecek tüm çalışmalara hazır olduklarını kaydetti.ITSO Başkanı Metin Çelik, günün anısına Isparta'nın yöresel ürünlerinden oluşan doğal ürünlerden hediye etti. Görüşmelerin ardından ITSO Yönetimi, haftalık Yönetim Kurulu toplantılarından birini BAİB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Ziyaretin, Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararların bölgemiz ekonomisine ve ihracatına katkı sağlaması bekleniyor. bu yazıyı özetle haber şeklinde yaz.