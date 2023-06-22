Bayram Alışverişinde Güvenilir Adres: Esnaf!

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 9 günlük bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte esnafın hareketlilik beklediğini vurgulayarak, bayram alışverişlerinin güvenilir esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesinde piyasaların canlanmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Tural, vatandaşların seyahat harcamaları ve bayramlık alışverişlerin piyasayı şimdiden canlandırdığını dile getirdi.Başkan Tural, bayram öncesindeki alışverişlerin özellikle bayramlık kıyafetler, ikramlıklar, ve bayramın vazgeçilmez ürünleri gibi ürünlerin satışlarında artış yaşandığını ifade etti. Kasaplar, konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, berberler, pastaneler, taksiciler ve diğer esnafların, Isparta halkını Kurban Bayramı için hazır bir şekilde beklediğini söyledi.Vatandaşlara seslenen Başkan Tural, alışverişlerini yaparken güvendikleri ve tanıdıkları mahalle esnafını tercih etmelerini tavsiye etti. Son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında yaşanan fiyat artışlarının bazı fırsatçıları ortaya çıkardığını belirten Tural, tüketicilerin sağlıklarını tehlikeye atabilecek merdiven altı ürünlerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle gıda ürünlerindeki hijyen ve kalite konularına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Tural, vatandaşlara kaliteli ve güvenli alışveriş için mahalle esnafına yönelmelerini önerdi. Mahalle esnafının Ahilik kültürüyle yetiştiğini ve güvendikleri ürünleri sunacaklarını vurguladı. Bu bayramda adreslerinin Isparta esnafı olması çağrısında bulundu.