Isparta Ticaret Borsası, Yabancı Öğrencilerle Ticaret Elçileri Projesinde Buluştu

Isparta Ticaret Borsası, Ticaret Elçileri Projesi kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir toplantı düzenledi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin katıldığı toplantıda, Isparta Ticaret Odası'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, üniversite yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Isparta Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, toplantının açılış konuşmasını yaparak Isparta'nın üretim kapasitesi ve ticaret potansiyelinden bahsetti. Şahin, öğrencilerin Isparta ile bağlarını koparmadan ticaret elçileri olmalarını ve ürünlerini dünya genelinde tanıtmalarını istedi. Program kapsamında öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Şahin, ticaret ve ihracat konularında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantı, öğrencilerin soru ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi. Özet olarak, Isparta Ticaret Borsası'nın düzenlediği Ticaret Elçileri Projesi toplantısında, yabancı uyruklu öğrencilerin Isparta'nın ticaret ve üretim potansiyelini tanıtmaları hedeflenmektedir.