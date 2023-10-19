ITSO ve ITB Heyeti Elma Üreticileriyle Buluştu

Isparta'nın, Türkiye'de her 4 elmadan 1'inin yetiştiği önemli bir elma üretim merkezi olduğu biliniyor. Elma hasadının sürdüğü bu dönemde, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Hüdai Şahin ve bir heyet, elma üreticilerini ziyaret etti.ITSO Başkanı Metin Çelik, ITB Başkanı Hüdai Şahin, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, ITSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şakir Uygun ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Demiralay, elma hasadı sırasında Öz-Bay Meyve Sebze Soğuk Hava Deposu ve Paketleme İşletmecileri Sait Bayındır, Özge Öztürk ve Yunus Öztürk ile ISVAK Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Alaybeyoğlu, Yer Gök Elma İşletmecisi Veli Gök ve Ali Bayındır Soğuk Hava Deposu Sahibi Mehmet Bayındır ile bir araya geldi. Bu buluşma, elma sezonu hakkında bilgi alışverişi yapmak ve üreticilerin sorunlarını dinlemek amacıyla gerçekleşti.ITSO Başkanı Metin Çelik, elma sezonunun bol bereketli geçmesi dileğinde bulunarak, elmanın Isparta ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, elma üreticilerinin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.ITB Başkanı Hüdai Şahin ise elmanın Isparta ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Bu yıl elma hasadıyla hem mutluluk hem de üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Isparta elmasının kalitesiyle öne çıktığını ve coğrafi işareti aldığını söyleyen Şahin, bu yılın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde dolu zararı olduğunu ve elma boyutlarının ideal seviyeye ulaşamadığını dile getirdi. Şahin ayrıca, tahmini rekoltenin yaklaşık 800 bin ton olduğunu ve depolarda yaklaşık 600 bin ton kapasite bulunduğunu belirtti.Bu buluşma, Isparta'nın elma üretimindeki önemini vurguluyor ve sektörle ilgili gelişmeleri paylaşma fırsatı sunuyor.