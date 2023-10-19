Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Atatürk'ün Can Adasına Koştular

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutlamak amacıyla öğrenciler arasında bir koşu etkinliği düzenlendi. Bu özel etkinlikte öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen Canada adasına "Yüzyıllara Koşuyoruz" sloganıyla koştular.Eğirdir İlçesi Kale bölgesinde başlayan yarışlar, 27 okuldan toplamda 270 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Şubat 1933 tarihli Belediye encümeni kararıyla kendisine hediye edilen Canada adasını anma amaçlı düzenlendi.Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen bu etkinlik, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında koşu yarışları düzenlendi. Yarışları Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve diğer kurum amirleri izledi.Heyecanın ve coşkunun hakim olduğu yarışlarda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları töreninde protokolden alacaklar. Bu etkinlik, Cumhuriyetin değerini vurgulamak ve genç nesiller arasında milli bilinci artırmak amacıyla düzenlenmiştir.