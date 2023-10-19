Başkan Başdeğirmen: Uyum İçinde Çalışmamız Başarıyı Getirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarların bu özel gününü kutlayan Başkan Başdeğirmen, muhtarların belediye ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Uyum içinde çalıştıkları süre zarfında alınan başarıları değerlendiren Başkan Başdeğirmen, muhtarlara teşekkür plaketleri takdim etti.Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Günü'nün 8. yılını kutlayan Başkan Başdeğirmen, bu özel günde muhtarları misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Başdeğirmen, muhtarların, Isparta Belediyesi ile uyum içinde çalışarak topluma hizmet verdiğini ve bu uyumun başarıyı getirdiğini belirtti.Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Muhtarlar Günü'nün bu yıl 8. kez kutlandığına dikkat çekti. Başkan Başdeğirmen'in göreve başladığı ilk günden itibaren muhtarlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Büyükleblebi, bu işbirliğinin vatandaşların sorunlarını hızla çözülmesine vesile olduğunu ifade etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Filistin'e yönelik İsrail saldırılarını kınayarak tüm Müslüman kardeşlere başsağlığı ve sabır diledi. Ayrıca, muhtarlar ve belediye işbirliğiyle yapılan hizmetlerin önemini vurguladı ve sosyal belediyeciliğin Isparta Belediyesi'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.Başkan Başdeğirmen, muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi anladığını ve bu nedenle işbirliği yapmanın önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşların taleplerini muhtarlar aracılığıyla daha iyi anladıklarını ifade etti.Isparta Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, insanlara dokunmanın ve onları dinlemenin mutluluk getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışını benimsediklerini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için muhtarlarla işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen, muhtarlara teşekkür plaketi takdim etti. Muhtarlar, bugüne kadar yapılan işbirliği ve hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen ve muhtarlar daha sonra cam seyir terasında incelemelerde bulundular.