Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir programda, Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi ve büyük alkış aldı. Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 11 Nisan Salı akşamı iftar programı ile başlayan etkinlikte, Karagöz sanatçısı Uğur Demirezen katılımcılara neşeli dakikalar yaşattı.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Vekili, Belediye Meclisi Üyesi Hakan Yıldırım ve eşi Dilek Kuyucu Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Malmüdürü Mustafa Okka ve eşi, kurum müdür amirleri de katıldı. Okul müdürü Zafer Ulusoy'un gayretleriyle geçtiğimiz yılda Eğirdir'de bir gösteri gerçekleştiren Karagöz sanatçısı Uğur Demirezen, program sonunda Kaymakam Adem Çelik ve misafirlerle uzun süre sohbet ederek Karagöz sanatını yaşatmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş geleneksel tiyatro sanatçısı ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan Uğur Demirezen, iftar sonrası geleneksel ramazan gecelerini yâd ederek meddahlık ve Karagöz oyununu sergiledi. Eğirdir'de Turizm Haftası vesilesiyle Geleneksel Türk Tiyatrosu tanıtıldı.Uğur Demirezen, Karagöz-Hacivat gösterilerinde son dönemlerde bir durgunluk yaşandığını ve oyunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Teknolojinin gelişimi ve halkın kültür-sanata sahip çıkmaması nedeniyle Karagöz-Hacivat oyununun unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Demirezen, "Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Teknoloji çok gelişti. İnternette oyunlar var. Mobil teknoloji çok gelişti. Bu kadar gelişmiş bir teknoloji karşısında oyunumuzun ayakta kalması çok zor. Hacivat ve Karagöz sadece görsel değil aynı zamanda bir söz sanatıdır. Karşındakinin ilgisini çekmeye çalışıyorsun.Uğur Demirezen, gölge oyununun az kazanç getirmesi ve gereken izleyici kitlesini bulamaması nedeniyle eski ustaların başka alanlara yönelmek zorunda kaldığını ve bu nedenle yeni ustaların yetişmediğini de sözlerine ekledi. Karagöz sanatının bir ustalık gerektirdiğini ve en az 8 yıl süren bir eğitim sürecini gerektirdiğini ifade etti.Eğirdir'de düzenlenen bu etkinlik sayesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemi vurgulanmış ve Karagöz gibi geleneksel tiyatro formlarının tanıtımı yapılarak bu kültürel mirasın yaşatılması için farkındalık oluşturulmuştur.