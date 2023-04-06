Isparta Belediyesi Duyurusu : Bazı Mahallelerde Geçici Olarak Suda Renk Bozulması

Yenice mahallesinde su deposu çıkış hattında enerji altyapı çalışmaları yapılırken, içme suyu ana boru hattında hasar meydana geldi. Belediyemizce gerçekleştirilen onarım çalışmasının ardından şebekeye su verilmeye başlandı.

Ancak onarım çalışması sonucunda Emre, Gülcü, Sülübey, Turan ve Keçeci mahallelerinde sular bir süreliğine azalacak, ardından normale dönecek. Suyun kullanılmasında bir sakınca yoktur. Renk bozulmasını gidermek için bir miktar su israf edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Lütfen bu mahallelerdeki geçici su renk değişikliğine dikkat edin.