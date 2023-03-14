ITSO Başkanı Çelik’ten

Tıp Bayramı Mesajı



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çok uzun ve zorlu bir eğitimden geçen, hayat boyu öğrenme ve bilgilerini yenileyerek mesleğini uygulayan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Hekimlik; insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir ve her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle Türk toplumunda kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür. Çok zor ve uzun bir eğitim sürecinden geçerek, büyük özverilerle çalışan hekimlerimizin sorumluluklarının çok ağır olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği sevgi ve azimle, zaman mefhumu tanımaksızın fedakârca yerine getirmektedirler. Bu sebeple emeklerinin değerini ölçmenin de mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.

İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakârca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.”