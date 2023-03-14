Bakkallar Odası’ndan Esnaflara Belge Uyarısı

Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, Odaya kayıtlı esnafların TAPDK’dan aldıkları (Tütün – Alkol Ruhsatı) belgelerinin süre uzatımlarının 31 Mart 2023 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Değerli üyelerimiz TAPDK Belgesinin aslı, işyeri çalışma ruhsatı Aslı ve dekont ile bağlı bulunduğunuz İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ediniz. TAPDK süre uzatım ücreti 1.482.00 TL’dir. TAPDK süre uzatım işlemlerinizin başvuru evrakları işyerinizden ayrılmadan odamız tarafından teslim alınıp, onaylatılacaktır. Unutmayın son gün 31 Mart 2023’dür. Sizlere kolaylık sağlamak adına verdiğimiz bu hizmet ücretsizdir” dedi.