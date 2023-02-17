ITSO Başkanı Çelik’ten

Miraç Kandili mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, Regaip gecesiyle başlar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesiyle de zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan Bayramı ile taçlanır.

Miraç Kandili; insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı kandil gecelerinden biridir. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ülkemiz yasa bürünmüş, derin etkisi altına girmiştir. Ancak bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için ülke olarak kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, herkesin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum”