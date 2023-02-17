Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)’in Mescid-i Haram’danMescid-i Aksa’ya oradan da Allah (cc)’ın ilahi katına çıkarıldığı mukaddes yolculuğun gerçekleştiği Miraç Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz.Yüce dinimiz İslam’ın iki kutsal mabedi olan Kâbe ve Mescid-i Aksa’danCenab-ı Hakkın huzuruna giden bu kutlu seyahat İslam’ın temel şartlarından olan beş vakit namazın tüm müminler için vecibe kılındığı gece olması münasebetiyle ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır.Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nde anlatılan bu mucizevi yolculuk Peygamber Efendimizin dini tebliğ ederken karşılaşmış olduğu üzüntü ve eziyet verici zamanlardan sonra kendisine Yüce Mevla tarafından bahşedilmiş bir sevinç gecesidir.Miraç Gecesi, insanın içinde bulunduğu kötü huy ve alışkanlıklardan kurtularak kendisini yücelten değerlerle buluşması ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek manen yüce mertebelere ulaşması için bir fırsat zamanıdır.Her namazda alnımız secdeye değdiğinde heyecanını hissettiğimiz bu mukaddes olayın Rabbimiz katında af ve mağfirete layık olma şuurumuzu artırmasını diliyorum. Bu kutlu gecede iç dünyamızda yapacağımız yolculuğun, bugüne kadar olan hata ve günahlarımızdan arınmamıza, ferasetimizin artmasına, namaza olan muhabbetimizin derinleşmesine, ahlakımızın güzelleşmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde yıkım ve ölüme sebep olan büyük depremlerde yitirdiğimiz canlarımıza ağladığımız, sıcak yuvalarından ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimizin üzüntüleriyle dert dolu olduğumuz bu günlerde Miraç Gecesi’nin, Allah Resulü’nünızdıraplarına ilaç olduğu gibi Milletimizin yüreklerine de ferahlık getirmesi en kalbi dileğimdir. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Miraç Gecesi’nin bizlere bir kez daha hatırlattığı kardeşlik şuuruyla bu zor ve elem dolu günleri Millet olarak hep beraber ve birbirimize destek vererek aşacağımıza, yaralarımızı birlikte saracağımıza yürekten inanıyorum.Bu hissiyat içerisinde başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere, tüm Müminlerin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu müstesna gecenin İslam Alemi’nin birlik ve dirliğine, acılardan ve sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Rabbü-l Alemin’den niyaz ediyorum.