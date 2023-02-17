Enkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmedi

Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde çıkarılan Mehmet Ali Şakiroğlu'nun elindeki detay dikkatlerden kaçmadı.



Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu (26) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı.

Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ELİNDEKİ TESPİH DİKKAT ÇEKTİ

Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tespih dikkat çekti. Şakiroğlu'nun deprem saatinde sekiz aylık bebeğini hastaneye getirdiği ve karısı ve çocuğunun enkaz altından depremden bir gün sonra kurtarıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

