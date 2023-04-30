Başkan Tural’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çalışanların hakkına ve emeğine saygı duymanın demokrasinin gelişmesinde çok önemli bir unsur olduğunu ifade efen Birlik Başkanı Ahmet Tural, “Çalışanlarımız, emekleri ve alın terleriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çalışma hayatının daha iyi seviyelere ulaşması ve iş verimliliğinin artması için işçi ve işveren dayanışmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemiz, işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak ve milli hedeflerine ulaşacaktır” dedi. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Tural “Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Ekonominin gelişmesi, milli gelirimizin artması ve toplum olarak daha refah günlere ulaşmamızın yolu, çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu gözetmekten geçer. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır. Esnaf ve sanatkarımız adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, 1 Mayısın dayanışmayı artırarak barış ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını dilerim” açıklamasında bulundu.