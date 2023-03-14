Endoznezyadaki Öğrencelerden Türk Kızılay'ına Anlamlı Yardım;

Endozdaydaki At Taufiq Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler yaşamış olduğumuz deprem felaketine destek olmak için topladıkları yardım paralarını daha önce aynı okulda öğrenim görmüş olan şimdi ise şehrimizde yüksek öğrenim öğrencisi olan Muhammad Nashirul Haq vasıtasıyla Isparta Kızılay Şubesine ulaştırdılar.

Asrın felakeri olarak nitelendireilen ülkemizdeki son deprem felaketinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere harekete geçen Müslümanlardan bir grup öğrencinin kendi harçlıklarından verdikleri paralar depremzedelere ulaştırılmak üzere şubemize teslim edildi. Bu konuda Muhammad Nashirul Haq 'Türkiyedeki yaşanan deprem hepimizin canını acıtmıştır vefat edenlere Allahtan rahmet diliyoruz kalanlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Bunu gösterebilmek için Ortaokul öğrencilerimizin toplamış oldukları yardımı Isparta Kızılay şubesine ulaştırmak bizim için onurdur. Türk Halkı her zaman dünyadaki bu tür afetlerde yardımseverliğini göstermiştir. Bizlerde onların bu yardımseverliklerini kendimize örnek alarak yardımlar yapmaya çalışıyoruz inanıyoruz ki küçük masum kardeşlerimizin verecekleri küçücük yardımlara burada berekete dönüşecektir. Biz burada eğitim gören öğrenciler olarak Türkiye halkına teşekkür ediyoruz Türkiye'nin bir an evvel bu zorlu dönemi atlatması için Allahtan yardım istiyoruz.' dedi.