Isparta'da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü!











Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabasında meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Kazaya karışan otomobilin güvenlik kameralarına yansıyan anları ise dehşet vericiydi.Kaza, 63 yaşındaki Ş.A.'nın kontrolündeki plakası belirlenemeyen otomobilin seyir halindeyken önce hemen hemen plakası tespit edilemeyen Porsche cipe arkadan çarpmasıyla başladı. İkinci çarpışma sonrasında otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Ş.A. ile F.A. (61), S.B. (55) ve R.D. (92) yaralandı.Kazayı gören çevredekilerin hemen ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Ancak, 92 yaşındaki R.D.'nin durumu ağırdı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerleyerek önce Porsche cipe daha sonra da elektrik direğine çarpması açıkça görülebiliyor. Kaza anının yaşandığı anlar, izleyenleri dehşete düşürdü.Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve nedenleri hakkında detaylı incelemeler yapıldığını belirtti.