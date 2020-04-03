ISUBÜ ÖĞRENCİLERİ HAYATI EVE BÖYLE SIĞDIRDI!
ISUBÜ öğrencileri kaldıkları illerden yayınladıkları ortak bir video ile evde kaliteli zaman nasıl geçirdiklerini gösterdiler.
Isparta, İzmir, Muğla, Bursa, Uşak, Ankara, Konya, İstanbul ve Kayseri illerinden video bağlantı kuran ISUBÜ öğrencileri ''Hayat eve de sığar dediler.
“SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ EVDE KALIYORUZ. “ SENDE EVDE KAL TÜRKİYE
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Teknik Eller Topluluğu olarak corona virüs sebebiyle #evdekal Türkiye adı hastagi altında farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında evde kalarak da kaliteli zaman geçirilebildiğini tüm halkımıza göstermek istedik. SENDE EVDE KAL TÜRKİYE başlığında hazırladığımız videomuzda farklı illerde bulunan öğrenci arkadaşlarımızın evde yaptıkları aktivitelerle kaliteli zamanın nasıl geçirilmesi gerektiğini bir nebze de olsa değerli halkımıza göstermek ve sorumluluklarımızı belirtmek istedik.
''Hayat Eve Sığar.''