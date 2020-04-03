ISUBÜ ÖĞRENCİLERİ HAYATI EVE BÖYLE SIĞDIRDI!

ISUBÜ

öğrencileri kaldıkları illerden yayınladıkları ortak bir video ile evde kaliteli zaman nasıl geçirdiklerini gösterdiler.

Isparta, İzmir, Muğla, Bursa, Uşak, Ankara, Konya, İstanbul ve Kayseri illerinden video bağlantı kuran ISUBÜ öğrencileri ''Hayat eve de sığar dediler.

“SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ EVDE KALIYORUZ. “ SENDE EVDE KAL TÜRKİYE

''Hayat Eve Sığar.''