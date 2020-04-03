Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit etti. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu.

Bakan Koca

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI

ÜÇ KELİMEYE DİKKAT

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ 16 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

'BENİM GÖNLÜMDEN ŞEHİT OLARAK GEÇMELERİ YATAR'

AVRUPA'DAN GELENLERİN ORANI UMRECİLERDEN ÇOK DAHA YÜKSEK

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.ayrıca 484 hastanın da taburcu olduğunu belirtti.Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunduk o da kararlarını açıklayacaktır.İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördü. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo.Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz.Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon.Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdiTürkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16. Ben geçen toplantıda bunu söylemiştim.(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti.Bunun dışında Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız birtakım açıklamalarda bulunuyorlar. Bir sözcü seçilmesi gibi olmadı bu zamana kadar. Birçok arkadaşımız ekrandan vatandaşımızı bilgilendirmek noktasında gayret ve çaba içinde oldular. Şöyle bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, grubun oluşacağı hazırlık içindeyiz. İkinci yeni süreçte olabilecek etkileri, tramvayı da gündemde tutabilecek ikinci kurulda önümüzdeki günlerde sizlere duyurusunu yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz.